Corona - Wallner gegen allgemeine Corona-Impfpflicht

"Das muss jeder für sich abwägen"

Der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) ist im Gegensatz zu seinem steirischen Amts- und Parteikollegen Herrmann Schützenhofer gegen eine Impfpflicht gegen das Coronavirus. Das erklärte er am Montag in einem Interview mit ORF Radio Vorarlberg. "Das ist immer noch eine sehr persönliche Sache, jeder muss das für sich abwägen können", so Wallner.

Wallner hofft dennoch auf eine gute Durchimpfungsrate, vor allem bei der Risikogruppe der über 65-Jährigen. Man müsse nun alle Kraft darauf konzentrieren, die Impfung gut vorzubereiten und auch eine gute Überzeugungsarbeit zu leisten. "Aber von einer generellen Impfpflicht habe ich nichts gehalten und das wird auch so bleiben", betonte der Landeshauptmann.