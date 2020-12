Corona - Wallner: "Wir haben es selbst in der Hand"

Vorarlbergs Landeshauptmann wirbt für Testung und Impfung

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) hat am Mittwoch die Vorarlberger Bevölkerung zu Offenheit gegenüber Corona-Testungen und -Impfungen aufgerufen. "Wir haben es selbst in der Hand, ob die Pandemie ein Ende findet oder sich verlängert", sagte Wallner in der "Aktuellen Stunde". Wer sich testen und impfen lasse, leiste einen Beitrag, "unser gewohntes Leben zurückzugewinnen". Wer sich verweigere, trage hingegen dazu bei, "den Alptraum zu verlängern".

Er sei gegen eine Impfpflicht, stellte der Landeshauptmann noch einmal klar. Nichtsdestotrotz werbe er für Testung und Impfung. Mit den Test- und Impfmöglichkeiten werde man 2021 die Chance in die Hand bekommen, das Coronavirus abzuschütteln. Dieser Ausblick sei ein Grund für Zuversicht. So sei auch die Strategie des Landes im nächsten Jahr auf Testung und Impfung ausgerichtet. Man werde noch für 23./24. Dezember Gratis-Testmöglichkeiten einrichten und diese fortführen, "bis die Pandemie beendet ist". Man wolle in der Fläche testen und in der Fläche impfen, betonte der Landeshauptmann.

Wallner hielt aber auch fest, dass die Pandemie "uns nach wie vor fest im Griff hat". Zwar sei der Höhepunkt der zweiten Welle überschritten, doch warnten Experten vor einer dritten Welle im Jänner. "Seien Sie vorsichtig!", appellierte Wallner im Hinblick auf die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage an die Bevölkerung.