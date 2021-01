Corona - Wartezeiten bei Einreise am Grenzübergang Nickelsdorf

Vorerst keine Probleme bei Ausreise

Die verstärkten Grenzkontrollen aufgrund der Coronakrise haben am Sonntag am Grenzübergang Nickelsdorf (Bezirk Neusiedl am See) für Stau und lange Wartezeiten bei der Einreise nach Österreich gesorgt. Am frühen Nachmittag mussten die Verkehrsteilnehmer auf der Ostautobahn (A4) teilweise bis zu drei Stunden auf die Einreise warten, teilte der ÖAMTC mit.

In der Gegenrichtung gab es laut Asfinag hingegen keine Probleme. Die Ausreise war ohne Verzögerungen möglich.