Corona - Weihnachtshaus Bad Tatzmannsdorf behördlich geschlossen

Besucher durften Areal nicht mehr betreten - Öffnung als Freizeiteinrichtung verboten - Organisatorin sieht sich als Ausstellungshaus

Das Weihnachtshaus in Bad Tatzmannsdorf (Bezirk Oberwart) ist am Montag behördlich geschlossen worden. Die angereisten Besucher durften das Areal nicht mehr betreten, die Polizei verwies auf die Corona-Regeln, berichtete Organisatorin Sabine Gollnhuber am Dienstag im Gespräch mit der APA. Die Polizei bestätigte die Schließung. Als Freizeiteinrichtung dürfe das Haus derzeit nicht geöffnet haben, sie sehe es aber als Ausstellungshaus, sagte Gollnhuber.

Seit knapp einer Woche habe das Weihnachtshaus, das seine Besucher mit Lichtern, Figuren und Dekorationen auf Weihnachten einstimmen soll, geöffnet gehabt. Die Gäste hätten sich diszipliniert an alle Sicherheitsvorkehrungen gehalten, versicherte die Organisatorin. Die Maßnahmen seien auch behördlich überprüft worden. Mit Maske und 15 Metern Sicherheitsabstand zwischen den Gruppen dürften derzeit nur 50 Personen auf das 5.000 Quadratmeter große Grundstück.

Sie habe bereits Kontakt mit dem Bezirkshauptmann aufgenommen und auch Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) sei informiert worden, sagte Gollnhuber. Ziel sei es, das Weihnachtshaus möglichst bald wieder öffnen zu können.