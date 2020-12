Corona - Weihnachtshaus Bad Tatzmannsdorf wieder für Besucher offen

Anlage gilt laut Organisatorin nicht als öffentliche Freizeiteinrichtung, sondern als privater Garten - Besichtigung bis 7. Jänner möglich

Wer aus der Nähe einen Blick auf das Weihnachtshaus in Bad Tatzmannsdorf (Bezirk Oberwart) werfen will, hat nun wieder Gelegenheit dazu: "Das Weihnachtshaus darf mit sofortiger Wirkung wieder aufsperren", teilte Organisatorin Sabine Gollnhuber am Donnerstag mit. Die Sach- und Rechtslage sei nochmals geprüft worden: "Die Behörde ist zu dem Schluss gekommen, dass wir keine öffentliche Freizeiteinrichtung sind und somit kein Untersagungsgrund vorliegt", schilderte Gollnhuber.

"Der Stein, der mir vom Herzen gefallen ist, den hat man glaube ich in ganz Österreich hören können", zeigte sie sich über die Entscheidung erleichtert. "Wir sind ein privater Garten, wo Leute sich das anschauen und unser Werk begutachten dürfen", erläuterte Gollnhuber im APA-Gespräch. Mittlerweile seien es mehr als 600.000 Lichter, die zur Weihnachtszeit Haus und Garten in vielen Farben erstrahlen lassen. Sie bedanke sich "bei allen, die uns beim Bemühen um die Wiedereröffnung unterstützt haben." Vor allem der Zuspruch in sozialen Netzwerken sei enorm gewesen.

Damit die vielen Lichter jedes Jahr zu Weihnachten leuchten können, werden dreieinhalb Monate Aufbauzeit benötigt. Um den Garten betreten zu können, passieren Besucher eine elektronische Schranke. Am Gelände gilt Masken- und Abstandspflicht, betonte Gollnhuber. Das Weihnachtshaus (https://www.weihnachtshaus.org/) könne nun bis 10. Jänner wieder täglich von 16.30 Uhr bis 22.00 Uhr besucht werden. Wer die Atmosphäre in aller Ruhe genießen will, dem empfiehlt sie, unter der Woche vorbeizukommen.