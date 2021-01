Corona - Weiter keine Entscheidung über Massentests in Kärnten

Prettner: "Gehen eher davon ab" - Für Verantwortliche aber abhängig von Schulöffnung - Antigentest-Testung wird in 2. Jänner-Hälfte ausgebaut

Die ursprünglich für Mitte Jänner geplanten Massentests werden in Kärnten eher nicht stattfinden. Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) sagte am Donnerstag in einem Videocall mit Journalisten, man gehe "davon eher ab". Eine definitive Entscheidung ist damit wohl weiter ausständig. Prettner verwies darauf, dass man noch nicht wisse, wann die Schulen wieder öffnen und dass sich ja vorher Lehrer und Schüler testen lassen können sollen.

Von 18. Jänner bis 1. Februar werden in Kärnten die Teststraßen in den Bezirksstädten ausgebaut, sodass räumlich getrennte Linien für freiwillige Tests der Bevölkerung zur Verfügung stehen. Aber auch darüber hinaus soll das Angebot für Antigentests ausgebaut werden. Prettner: "In Zukunft wird es notwendig sein, dass man für viele Lebensbereiche einen negativen Antigentest vorweisen muss, wie schon jetzt Besucher in Pflegeheimen." Über die endgültigen Standorte war zunächst noch nicht entschieden. Eine gute Erreichbarkeit für die gesamte Bevölkerung sei aber das Ziel, so die Gesundheitsreferentin.

Angesprochen auf den extrem hohen Anteil an positiven Resultaten bei den PCR-Tests am Donnerstag (54 Prozent), wollte Prettner keine Rückschlüsse auf eine möglicherweise hohe Dunkelziffer ziehen. Die Gesundheitsreferentin erklärte den hohen Wert damit, dass die meisten Personen, die einen PCR-Test machen, schon einen positiven Antigentest haben - aus einer beruflichen oder privaten Testung.