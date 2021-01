Corona - Weiter keine Präsenzgottesdienste in Litauen

Katholische Kirche ruderte zurück

Im katholisch geprägten Litauen werden die Kirchen nach lautstarker Kritik coronabedingt nun doch weiter auf einen klassischen Gottesdienst verzichten. "Angesichts der gegenwärtigen Situation haben wir heute beschlossen, den öffentlichen Gottesdienst in Kirchen unter Beteiligung der Gläubigen nicht wieder aufzunehmen", teilte die litauische Bischofskonferenz am Mittwoch in Vilnius mit. Die Kirchen blieben aber weiter offen für private Andachten.

Die Bischofskonferenz nahm damit ihre Entscheidung vom Vortag zurück - sie hatte trotz eines landesweiten Lockdowns in Litauen am Dienstag angekündigt, am 11. Jänner wieder öffentliche Gottesdienste mit beschränkter Teilnehmerzahl feiern zu wollen. Dies war mit deutlichen Vorbehalten aufgenommen worden: Regierungschefin Ingrida Simonyte etwa rief die Kirchenoberen dazu auf, diesen Schritt angesichts der angespannten Corona-Lage zu überdenken.

Litauen weist nach Angaben der EU-Behörde ECDC gegenwärtig eine der höchsten Infektionsraten in Europa auf. In dem Ostsee-Staat mit knapp drei Millionen Einwohnern wurden insgesamt bisher über 152 000 Fälle erfasst, über 2000 Menschen starben an dem Virus.

In der Bischofskonferenz ist die Führung der katholischen Kirche des baltischen EU-Landes vertreten. Sie hatte Mitte Dezember die Präsenz-Gottesdienste ausgesetzt, nachdem die Regierung in Vilnius das Land in einen bis 31. Jänner verhängten Lockdown geschickt hat.