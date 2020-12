Corona - Weiter Rückgang an Infizierten und Spitalspatienten in Tirol

Acht weitere Covid-Todesfälle

In Tirol waren mit Stand Samstagmittag 3.848 Personen mit dem Coronavirus infiziert - um 63 weniger als am Tag zuvor. In den vergangenen 24 Stunden kamen 397 positive Testergebnisse hinzu, gleichzeitig waren aber auch 452 weitere Menschen vom Virus genesen. Die Zahl der Krankenhaus-Patienten war indes weiter rückläufig: 329 Corona-Patienten wurden dort behandelt - um 29 weniger als am Freitag. 68 Infizierte benötigten intensivmedizinische Betreuung und damit um sechs weniger.

Unterdessen wurden vom Land acht weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Die Verstorbenen waren zwischen 57 und 92 Jahren alt. Teilweise standen Vorerkrankungen fest, in manchen Fällen wurde noch auf eine nötige Abklärung verwiesen. Die Zahl der insgesamt mit oder an einer Covid-19-Erkrankung Verstorbenen stieg damit auf 371.

Die meisten Infizierten verzeichnete weiter der Bezirk Innsbruck-Land mit 778, gefolgt vom Bezirk Kufstein mit 714 und dem Bezirk Schwaz mit 542. In der Landeshauptstadt Innsbruck waren noch 499 Menschen aktiv erkrankt. Im Bundesland wurden bisher 416.176 Testungen durchgeführt.