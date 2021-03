Corona - Weitere 174 Fälle von britischer Mutation in Kärnten

Bereits 1.147 bestätigte Nachweise

Weitere 174 Fälle der britischen Coronavirus-Mutation B.1.1.7 sind in Kärnten bestätigt worden. Wie der Landespressedienst am Freitag mitteilte, stieg die Anzahl der nachgewiesenen Fälle der Variante im Bundesland auf 1.147. Die meisten der neuen Mutationsfälle traten im Bezirk Villach-Land auf, nämlich 40, gefolgt von Hermagor (26), St. Veit an der Glan (25) und Klagenfurt (23).

Von der Südafrika-Mutation wurden keine weiteren Fälle bestätigt. Es bleibt bei somit bei drei Nachweisen dieser Variante im Bundesland.