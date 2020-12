Corona - Weitere Impfungen in OÖ-Heimen in erster Jänner-Woche

Einrichtungen in Sierning, Bad Kreuzen, Wolfern, Maria Schmolln und Pichling sind an der reihe - 15 Tote am Donnerstag gemeldet

In Oberösterreich sollen in der ersten Jänner-Woche die Corona-Impfungen in Altersheimen fortgesetzt werden. Neben dem Bezirks-Alten- und -pflegeheim Sierning, wo am Sonntag die ersten Impfungen des Bundeslandes verabreicht worden sind, kommen auch Bewohner und Mitarbeiter der Heime in Bad Kreuzen, Wolfern, Maria Schmolln und Pichling dran. Mit Stand Donnerstag gab es in 71 oberösterreichischen Altersheimen Covid-19-Fälle. In Summe waren 366 Bewohner und 174 Mitarbeiter positiv getestet. Oberösterreichweit wurden von Mittwoch auf Donnerstag 397 Neuinfektionen verzeichnet, die Zahl der aktiven Fälle lag damit bei 2.829. Zudem wurden 15 Verstorbene im Alter von 60 bis 91 Jahren gemeldet.