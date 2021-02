Corona - Weitere Maßnahmen für Bezirk Hermagor werden geprüft

Sieben-Tages-Inzidenz am Mittwoch bei 526 - Testpflicht in Skigebieten könnte kommen

Nachdem die Sieben-Tages-Inzidenz für den Bezirk Hermagor am Mittwoch auf 526 geklettert ist, wird am Donnerstag über zusätzliche Maßnahmen beraten. Gerd Kurath vom Landespressedienst Kärnten bestätigte auf APA-Anfrage einen ORF-Bericht, demnach findet gegen Mittag eine Besprechung in Hermagor statt. Mögliche Verschärfungen könnten zum Beispiel die Skigebiete betreffen, hier steht eine Testpflicht im Raum.

Der Bezirk Hermagor hat seit Wochen mit hohen Fallzahlen zu kämpfen, wie nun bekannt wurde, verbreitet sich auch die hochansteckende britische Virusmutation besonders stark in der Region. Seit vergangener Woche werden nicht nur die Kontaktpersonen der Kategorie 1 sondern auch jene der Kategorie 2 - also Kontaktpersonen mit Niedrig-Risiko-Exposition - verpflichtend getestet. Anfang der Woche kündigten die Behörden stärkere Kontrollen im Bezirk an.