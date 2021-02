Corona - Weitere Südafrika-Mutation am Fliegerhorst Aigen bestätigt

Drei noch offene Sequenzierungsergebnisse eingetroffen - Bei zwei Infektionen liegt keine Mutation vor

Nach zwei Fällen der südafrikanischen Mutation (B.1.351) des Coronavirus in der obersteirischen Kaserne Aigen, einer davon ist Tiroler, der andere Steirer, sind nun auch drei noch offene Sequenzierungsergebnisse eingetroffen: Zwei der untersuchten Covid-Infektionen sind keine Südafrika-Varianten, bei der dritten liege aber eine "leichte Infizierung" mit B.1.351 vor, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung des Militärkommandos Steiermark.

Der Bedienstete mit der Südafrika-Mutante wird zur Beobachtung im Diakonissenkrankenhaus Schladming bleiben. Es handelt sich laut Oberst Gerhard Schweiger um einen Steirer.

Anfang Februar war bekannt geworden, dass ein Soldat, wohnhaft in Schwaz in Tirol, die Infektion von einem Heimatbesuch mit in die Kaserne gebracht hatte. Er steckte einen Kollegen an und hatte auch Kontakt zu anderen Heeresbediensteten. Daraufhin wurden alle am Fliegerhorst Fiala-Fernbrugg tätigen Personen durchgetestet. Mehrere Covid-Infektionen kamen daraufhin ans Licht, wobei sich manche Personen auch extern angesteckt hatten.