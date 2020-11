In Kärnten sind von Freitag auf Samstag zwölf Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben. Die Zahl der Todesopfer stieg damit auf 181. Gesunken ist die Zahl der Krankenhauspatienten. Am Samstag befanden sich 416 Menschen in Spitälern, das sind 25 weniger als tags zuvor. 32 Personen mussten auf der Intensivstation behandelt werden, das sind um fünf weniger. Gemeldet wurden 395 bei PCR-Tests registrierte Neuinfektionen, dazu kamen 75 Fälle bei den Antigentests.