Corona - Weiterer Bischof nach Patriarchenwahl in Serbien erkrankt

Bischof Teodosije trotz leichterer Symptome in Krankenhaus eingeliefert

Nach der Wahl des neuen serbischen Patriarchen am 18. Februar ist laut Medienberichten ein weiterer Bischof, der an der kirchlichen Wahlversammlung teilgenommen hat, am Coronavirus erkrankt. Der Bischof Teodosije (Sibalic) wurde mit leichten Symptomen in ein Krankenhaus in Belgrad eingeliefert, wie die Tageszeitung "Danas" am Montag unter Berufung auf das Bistum von Prizren und Raska (Kosovo und Südwestserbien) berichtete.

Der 57-jährige Bischof ist bereits der zweite infizierte Bischof, der an der Wahlversammlung der serbisch-orthodoxen Kirche zur Wahl des neuen Kirchenoberhaupts am 18. Februar teilgenommen hatte. Gleich nach der Wahl war bereits der Bischof der Batschka Irinej (Bulovic) erkrankt. Laut "Danas" gibt es derzeit "widersprüchliche" Informationen über den Gesundheitszustand des 74-jährigen Bischofs.

Die serbisch-orthodoxe Kirche hatte bereits zahlreiche Corona-Infektionen in den eigenen Reihen zu verzeichnen. So war die Wahl eines neuen serbischen Patriarchen war notwendig geworden, weil der Patriarch Irinej (Gavrilovic) im November am Coronavirus gestorben war. Angesteckt hatte sich Patrirch Irinej bei einem Bischofsbegräbnis in Cetinje am 4. November. Dort hatte Irinej den Metropoliten von Montenegro, Amfilohije, eingesegnet. Dieser war am 7. Oktober positiv getestet worden und am 30. Oktober verstorben.