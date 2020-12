Corona - Weiterer Todesfall im Mürztaler Pflegeheim

Bundesheer noch mit Militärarzt und zwölf Pflege-Kräften im Einsatz

Im Mürztaler Pflegeheim "Tannenhof", das seit Beginn der Woche mit Hilfe des Bundesheeres betrieben wird, ist bis Freitagmittag dem Vernehmen nach neuerlich eine Person verstorben. Eine offizielle Bestätigung seitens der Behörden gab es dafür nicht. Der Arbeitersamariterbund Steiermark als Betreiber wollte oder konnte auf mehrfache APA-Anfrage keine Detailfragen mehr beantworten. Man sei mit der "raschen Wiederherstellung des Normalbetriebs" beschäftigt.

Oberst Gerhard Schweiger vom Militärkommando Steiermark schilderte am Freitag, dass die vergangene Nacht bereits die Betreuung von zivilen Kräften im Heim übernommen wurde. Die Soldaten sollen nur noch die Tagdienste übernehmen. Laut Schweiger waren am Freitag noch einmal Soldaten einer ABC-Abwehreinheit im Einsatz: Mehrere Bewohner sind genesen und ihre Räumlichkeiten werden nun noch einmal komplett desinfiziert. Am Freitag waren noch ein Militärarzt sowie zwölf Pflege-Kräfte des Bundesheeres im "Tannenhof" im Einsatz.