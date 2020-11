Corona - Wels erlässt Gebühren in Kurzparkzonen, Linz überlegt

Intervalle im Öffentlichen Verkehr angepasst - Welser Weihnacht abgesagt

Die Stadt Wels setzt wie im Lockdown im Frühjahr die Gebührenpflicht in den Kurzparkzonen der Innenstadt ab Dienstag aus. In Linz bleibt die Gebührenpflicht vorerst aufrecht. Beide Städte nehmen Anpassungen im Öffentlichen Verkehr vor, hieß es in Presseaussendungen am Montag.

Er habe mit Vizebürgermeister Verkehrsreferent Markus Hein (FPÖ) vereinbart, die kommenden Tage in der Innenstadt zu beobachten, sagte Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) der APA. Im Frühjahr waren alle Wirtschaftsbetriebe heruntergefahren, nun seien manche Dienstleister nicht von dem Lockdown betroffen, erklärte Luger. "Wenn die Parkplätze von den Kunden benötigt werden und auch Bewohner unter Druck kommen, bleibt die Vergebührung. Wenn Parkplätze leer bleiben, dann wird auf die Einhebung der Gebühren verzichtet", führte er aus.

Im Öffentlichen Verkehr werden in Wels die Abend- und Verstärkerbusse der Wels Linien ab Dienstag eingestellt. Die Linz Linien nehmen ab Dienstag Fahrplananpassungen auf Intervall-Basis des Ferienfahrplans vor. Das Fahrgastaufkommen werde weiterhin beobachtet, um bei Bedarf mit punktuellen Maßnahmen zu reagieren, hieß es.

Wels sagte nun auch die Welser Weihnacht ab. Eine Durchführung der Welser Weihnachtswelt sei in Absprache mit Marktreferent Stadtrat Peter Lehner (ÖVP) definitiv nicht möglich, teilte die Stadt mit.