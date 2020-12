Corona - Wels kündigt 24 Teststraßen für Massentest im Jänner an

0,5 Prozent der Tests um Feiertage in OÖ positiv

Nachdem der Krisenstab des Landes die neuerlichen Massentests für Freitag, 15., bis Sonntag, 17. Jänner, offiziell bestätigt habe, werde die Stadt Wels dafür 24 Teststraßen in der Messe einrichten. Sobald es Vorgaben für Öffnungszeiten und andere Details gebe, würden diese veröffentlicht, hieß es in einer Presseaussendung am Montag.

Bei 78.639 seit 20. Dezember durchgeführten Antigen-Schnelltests in Oberösterreich waren 392 Proben - 0,5 Prozent - positiv. Allein in der Stadt Wels ließen von Dienstag bis Freitag vergangener Woche 4.986 Personen einen Abstrich nehmen. 23 waren positiv, berichtete die Stadt. Bis inklusive Heiligen Abend seien fünf Teststraßen in Wels in Betrieb gewesen, am Christtag nur mehr vier.

In Oberösterreich waren am Montag (12.00 Uhr) 2.803 Personen mit dem Coronavirus infiziert, 323 Neuinfektionen waren seit dem Vortag dazugekommen. Sechs neue und acht nachgemeldete Todesfälle von Menschen im Alter von 59 bis 94 Jahren bedeuten 1.172 mit oder an Covid-19 Verstorbene im Bundesland.

539 Personen wurden in einem Spital, 76 auf einer Intensivstation behandelt. In 73 Alters- und Pflegeheimen waren 339 Bewohner und 190 Mitarbeiter, an 84 Schulstandorten 98 Schüler, 30 Lehrer und zwei Leute aus dem Schulpersonal coronapositiv.