Corona - Weniger als 100 Covid-Kranke in Kärntner Spitälern

Zwei neue Todesopfer und 131 Neuinfektionen

Erstmals seit September ist die Anzahl der Covid-19-Kranken in den Kärntner Spitälern auf unter 100 gefallen. 96 Patienten wurden mit Stand Freitagfrüh in einem Krankenhaus behandelt, zehn von ihnen auf einer Intensivstation, berichtete der Landespressedienst. Erneut gestiegen ist unterdessen die Zahl der Todesopfer. Zwei weitere Menschen starben in Kärnten innerhalb eines Tages mit oder am Coronavirus, seit Ausbruch der Pandemie sind es bereits 610.

Bei den Neuinfektionen zeigte der Trend leicht nach oben. Am Freitag wurden 131 neue Fälle gemeldet, der Wochendurchschnitt stieg auf 118. Aktuell gab es in Kärnten 1.038 bekannte Corona-Infizierte, seit Ausbruch der Pandemie haben sich 24.903 Kärntnerinnen und Kärntner angesteckt. Der Anteil positiver Tests war am Freitag mit fast 20 Prozent erneut ziemlich hoch. Gegenüber Donnerstagfrüh wurden 568 PCR- und 102 Antigentests ausgewertet.