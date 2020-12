Corona - Weniger als 3.000 akute Fälle in Oberösterreich

0,47 Prozent der Schnelltests seit 20. Dezember positiv

In Oberösterreich hat das Land am Samstag 233 Neuinfektionen und damit 2.943 akute Covid-19-Fälle gemeldet (Stand 12.00 Uhr). Diese Zahl lag vor rund zehn Tagen noch über 4.000. Seit dem Vortag wurden 16 aktuelle und vier nachgemeldete Todesfälle von Menschen von 55 bis 99 Jahren verzeichnet, damit gab es insgesamt bereits 1.142 Tote, die in Oberösterreich an oder mit dem Coronavirus gestorben sind.

497 Menschen wurden im Krankenhaus behandelt, 83 auf einer Intensivstation, 12.299 befanden sich in Quarantäne. In 74 Alters- und Pflegeheimen waren 321 Bewohner und 196 Mitarbeiter Covid-19-positiv, an 113 Schulstandorten im Land waren es am Samstag 131 Schüler, 39 Lehrkräfte und zwei übrige Beschäftigte. Bei 67.247 durchgeführten Antigen-Schnelltests von 20. bis 25. Dezember gab es 317 Mal ein positives Ergebnis, das entspricht 0,47 Prozent der abgenommenen Proben.