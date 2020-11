Corona - Weniger Coronapatienten in Vorarlbergs Spitälern

190 Infizierte im Krankenhaus - 39 mit intensivmedizinischer Betreuung

In Vorarlberg ist am Samstag die Zahl der Menschen, die wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt werden müssen, im Vergleich zum Vortag gesunken. 190 Covid-Patienten waren stationär aufgenommen, am Freitag waren es noch 212. Auf der Intensivstation benötigten 39 Infizierte intensivmedizinische Betreuung, um eine Person weniger als noch am Vortag, teilte die Vorarlberger Krankenhausbetriebsgesellschaft am Vormittag mit.

Damit waren noch 281 der Normalbetten für Corona-Erkrankte verfügbar, 24 Intensivbetten waren für alle Patientengruppen frei, hieß es. Weiterhin 115 Mitarbeiter galten als infiziert, 63 waren zusätzlich in Quarantäne.

Indes kamen am Freitag 461 Corona-Neuinfektionen hinzu, ging aus dem Dashboard des Landes hervor. Gleichzeitig konnten 270 Menschen wieder für gesund erklärt werden, 4.357 Menschen waren insgesamt im Bundesland infiziert. Zudem wurden vier weitere Todesfälle verzeichnet. Mit oder an Covid-19 verstarben bisher 86 Menschen.