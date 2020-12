Corona - Weniger in Spitälern in Tirol, Notkrankenstation in Osttirol

217 Neuinfektionen in Tirol seit dem Vortag - Zehn weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Virus

Zur Entlastung der Krankenhäuser ist in Osttirol - trotz weniger Spitalspatienten in Tirol - eine Notkrankenstation eingerichtet worden. Das Rehabilitationszentrum Ederhof in Iselsberg-Stronach bietet für 20 Corona-Patienten Platz, die keine dringende Behandlung im Spital benötigen, aber noch auf Betreuung angewiesen sind. Dadurch würden Bettenkapazitäten im Krankenhaus Lienz freigehalten, das sei wichtig, "um unser Gesundheitssystem zu stärken" sagte LR Bernhard Tilg (ÖVP).

Eine weitere Notkrankenstation befindet sich im Nordtiroler Ort Münster. Damit stehen in Tirol 60 derartige Betten zur Verfügung, teilte das Land mit. In den Spitälern gab es am Dienstag im Vergleich zum Montag eine Entlastung, denn um sieben Personen weniger mussten wegen einer Corona-Infektion im Spital behandelt werden. 267 Infizierte waren in stationärer Behandlung, davon 54 - um sechs weniger als am Vortag - auf der Intensivstation.

Indes waren 2.308 Menschen in Tirol mit dem Coronavirus infiziert. In den vergangenen 24 Stunden kamen 217 Neuinfektionen hinzu, 451 Menschen konnten wieder für gesund erklärt werden. Zehn weitere Menschen starben mit oder an Covid-19. Die Betroffenen waren zwischen 72 und 91 Jahren alt und litten größtenteils an Vorerkrankungen. Insgesamt verzeichnete das Bundesland bisher 417 Todesfälle.

Die meisten Infektionen gab es nach wie vor im Bezirk Innsbruck-Land mit 500 Fällen, gefolgt von der Landeshauptstadt Innsbruck mit 328. Im Bezirk Schwaz galten 301 Menschen als infiziert. In Tirol wurden bisher 433.595 Coronatests durchgeführt.