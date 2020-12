Corona - Weniger Infizierte, aber mehr Intensivpatienten in Tirol

Um 25 weniger Corona-Patienten in den Spitälern

In Tirol ist die Zahl der Corona-Infizierten von Dienstag auf Mittwoch erneut deutlich gesunken - von 4.716 auf 4.476. In den vergangenen 24 Stunden kamen 332 Neuinfektionen hinzu, gleichzeitig waren aber auch 562 weitere Menschen vom Virus genesen. Indes gab es zehn weitere Todesfälle. Die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern sank, jene der Intensivpatienten stieg jedoch um sieben auf 81.

Mit 81 Intensivpatienten verzeichne man einen erneuten Negativrekord, hieß es vonseiten des Landes und wies erneut auf die Wichtigkeit der am Freitag beginnenden Massentestung hin. Insgesamt waren in Tirols Spitälern vorerst 377 Covid-Patienten untergebracht - um 25 weniger als am Dienstag.

Die bekannt gewordenen Todesfälle der vergangenen Tage betrafen Menschen zwischen 78 und 88 Jahren. Bei einigen standen bereits Vorerkrankungen fest, die weiteren Fälle befanden sich noch in Abklärung.

Die meisten Infizierten wies nach wie vor der Bezirk Innsbruck-Land mit 1.039 auf, gefolgt vom Bezirk Kufstein mit 769 und dem Bezirk Schwaz mit 664. Der lange Zeit Corona-mäßig gut dastehende Bezirk Lienz verzeichnete unterdessen mit 618 aktiv Erkrankten mehr Covid-Fälle als die bevölkerungsreiche Landeshauptstadt Innsbruck mit nur mehr 554.