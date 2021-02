Corona - Weniger Infizierte in Tirol, 33 Intensivpatienten

125 Neuinfektionen - Zwei weitere Todesfälle

In Tirol ist am Donnerstag die Zahl der Corona-Infizierten gesunken. Seit dem Vortag wurden 125 Neuinfektionen verzeichnet, 165 Menschen galten wieder als genesen. Insgesamt galten 1.240 Menschen als corona-positiv. In den Spitälern mussten 134 Menschen stationär behandelt werden, um fünf mehr als noch am Mittwoch. Davon waren 33 Corona-Patienten auf der Intensivstation, ein Anstieg von zwei Patienten im Vergleich zum Vortag.

Indes wurden zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet, insgesamt verstarben 545 Menschen mit oder an Covid-19. Am stärksten betroffen war weiterhin der Bezirk Schwaz mit 240 Infizierten, gefolgt vom Bezirk Lienz mit 228. Im Bezirk Innsbruck-Land galten 220 Menschen als corona-positiv. In Tirol wurden bisher 519.534 Coronatests durchgeführt.