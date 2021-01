Corona - Weniger Infizierte in Tirol, aber mehr Spitalspatienten

24 Intensivpatienten

In Tirol ist die Zahl der Corona-Infizierten am Montag weiter gesunken. 87 Neuinfektionen standen 139 Genesungen gegenüber, teilte das Land mit. Damit sank die Zahl der aktiv Infizierten auf 1.167. Gleichzeitig stieg aber die Zahl der Hospitalisierungen. 151 befanden sich in stationärer Behandlung, um 19 mehr als noch am Sonntag. Davon waren 24 auf der Intensivstation untergebracht.

Es wurden außerdem zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet. Insgesamt verstarben mit oder an Covid-19 im Bundesland 518 Menschen. Die meisten Infektionen gab es im Bezirk Innsbruck-Land mit 201 Infizierten, gefolgt vom Bezirk Schwaz mit 165. Im Bezirk Kitzbühel galten 151 Menschen als infiziert. In Tirol wurden bisher 488.097 Tests durchgeführt.