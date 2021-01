Corona - Weniger Infizierte in Vorarlberg, aber mehr Spitalspatienten

60 neue positive Testergebnisse und 73 Genesene

Vorarlberg hat am Sonntag erneut weniger Corona-Infizierte verzeichnet. 761 Personen waren laut Dashboard des Landes mit dem Virus infiziert - um 13 weniger als am Tag zuvor. Am Samstag wurden im "Ländle" 60 Neuinfektion ausgewiesen, gleichzeitig waren aber auch 73 weitere Menschen vom Virus genesen. In den Spitälern kam es hingegen zu einem Anstieg: 58 Corona-Patienten wurden dort behandelt (plus elf), zwölf davon auf Intensivstationen.

Von den landesweit 51 Intensivbetten standen aktuell noch 14 zur Verfügung, da auch 25 Nicht-Covid-Patienten intensivmedizinisch betreut wurden. Indes starb keine weitere Person in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Zahl der Verstorbenen blieb damit stabil bei 243.

Die meisten Covid-Fälle gab es nach wie vor im Bezirk Bregenz mit 250. Dahinter folgte der Bezirk Feldkirch mit 216 und der Bezirk Dornbirn mit 175.