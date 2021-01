Corona - Weniger Infizierte in Vorarlberg

84 Neuinfektionen und 105 Genesene

In Vorarlberg ist die Corona-Lage am Samstag weiterhin stabil geblieben: 774 Personen waren laut Dashboard des Landes mit dem Virus infiziert - um 21 weniger als am Tag zuvor. Am Freitag verzeichnete man im "Ländle" 84 Neuinfektionen, gleichzeitig waren aber auch 105 weitere Menschen vom Virus genesen. Stabil auch die Lage in den Spitälern: 74 Corona-Patienten wurden dort noch behandelt (minus eins), elf davon auf Intensivstationen.

Von den landesweit 51 Intensivbetten standen aktuell noch 15 zur Verfügung, da auch 25 Nicht-Covid-Patienten intensivmedizinisch betreut wurden. Indes starb keine weitere Person in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Zahl der Verstorbenen blieb damit stabil bei 243.

Die meisten Infizierten wies der Bezirk Bregenz mit 243 auf. Dahinter folgte der Bezirk Feldkirch mit 229 und der Bezirk Dornbirn mit 179.