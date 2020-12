Corona - Weniger Infizierte und Intensivpatienten in Tirol

Neun weitere Todesfälle

In Tirol waren mit Stand Donnerstagmittag 4.327 Personen mit dem Coronavirus infiziert - um 149 weniger als am Tag zuvor. In den vergangenen 24 Stunden kamen 351 positive Testergebnisse hinzu, gleichzeitig waren aber auch 491 weitere Menschen vom Virus genesen. In den Spitälern wurden 371 Corona-Patienten behandelt - um sechs weniger als am Mittwoch. 76 benötigten intensivmedizinische Behandlung, damit um fünf weniger.

Indes kamen neun weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 hinzu. Die Verstorbenen waren zwischen 75 und 94 Jahren alt und litten zum Teil an Vorerkrankungen. In einigen Fällen verwies das Land noch auf nötige Abklärungen.

Die meisten Infizierten wies nach wie vor der Bezirk Innsbruck-Land mit 985 auf, gefolgt vom Bezirk Kufstein mit 760 und dem Bezirk Schwaz mit 619. In der Landeshauptstadt Innsbruck waren nur mehr 545 Menschen aktiv erkrankt. Im Bundesland wurden bis dato 411.394 Testungen durchgeführt.