Corona - Weniger Infizierte und Spitalspatienten in Tirol

128 Neuinfektionen und 151 weitere Genesene

In Tirol bessert sich die Corona-Lage weiter: Mit Stand Montagmittag waren 1.612 Personen mit dem Virus infiziert - um 23 weniger als am Sonntag. In den vergangenen 24 Stunden kamen 128 Neuinfektionen hinzu, gleichzeitig waren aber auch 151 Menschen wieder vom Virus genesen. 150 Corona-Patienten wurden in den Spitälern behandelt, um vier weniger als am Tag zuvor. 40 davon benötigten intensivmedizinische Behandlung.

Die meisten Infizierten wies nach wie vor der Bezirk Innsbruck-Land mit 359 auf, gefolgt vom Bezirk Kufstein mit 225 und dem Bezirk Landeck mit 200. Im Bundesland wurden bis dato 453.845 Testungen durchgeführt.