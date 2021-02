Corona - Weniger Infizierte und Spitalspatienten in Tirol

90 Neuinfektionen seit dem Vortag - 84 Corona-Patienten im Krankenhaus

In Tirol hat sich trotz der Ausbreitung der südafrikanischen Coronavirus-Variante die Zahl der Infizierten weiter verringert. 90 Neuinfektionen standen 139 Genesene gegenüber, teilte das Land am Samstag mit. Damit waren insgesamt 1.006 Menschen mit dem Virus infiziert. Zudem mussten vier Corona-Patienten weniger im Spital stationär behandelt werden.

Insgesamt waren 84 Betroffene im Krankenhaus untergebracht. Davon benötigten 22 intensivmedizinische Betreuung, um eine Person mehr als am Freitag. Indes verstarben drei Personen mit oder an Covid-19, damit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus auf 557.

Die meisten Corona-Fälle verzeichnete der Bezirk Schwaz mit 181 Infizierten, gefolgt vom Bezirk Kufstein mit 163. Im einwohnerstärksten Bezirk Innsbruck-Land galten 152 Menschen als corona-positiv. In Tirol wurden bisher 538.848 Coronatests durchgeführt.