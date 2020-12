Corona - Weniger Infizierte und weniger Spitalspatienten in Tirol

Um 282 Infizierte weniger als am Tag zuvor - 402 Patienten in Krankenhäusern

In Tirol waren mit Stand Dienstagmittag 4.716 Personen mit dem Coronavirus infiziert - um 286 weniger als am Tag zuvor. In den vergangenen 24 Stunden kamen 383 positive Testergebnisse hinzu, gleichzeitig waren aber auch 660 weitere Menschen vom Virus genesen. Auch die Zahl der Spitals- und Intensivpatienten sank. Indes wurden im Bundesland neun weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet.

Ein Großteil der Verstorbenen, die zwischen 54 und 91 Jahre alt waren, hatte laut Land Vorerkrankungen. In den Krankenhäusern wurden 402 Corona-Patienten behandelt - um sechs weniger als am Montag. 74 davon benötigten intensivmedizinische Behandlung - um einer weniger als am Tag zuvor.

Die meisten Infizierten wies nach wie vor der Bezirk Innsbruck-Land mit 1.104 auf, gefolgt vom Bezirk Kufstein mit 818 und dem Bezirk Schwaz mit 700. In der Landeshauptstadt Innsbruck gab es nur mehr 581 Covid-Fälle. 405.935 Testungen wurden bis dato im Bundesland durchgeführt.