Corona - Weniger Infizierte und weniger Südafrika-Fälle in Tirol

Zwei weitere Verstorbene

In Tirol bleibt die Corona-Lage weiter stabil: Mit Stand Freitagmittag waren im Bundesland 1.368 Menschen mit dem Coronavirus infiziert - um sechs weniger als am Tag zuvor. In den vergangenen 24 Stunden kamen 127 Neuinfektionen hinzu, gleichzeitig waren aber auch 131 weitere Menschen wieder genesen. Auch hinsichtlich der Südafrika-Fälle gab es weiterhin eine positive Entwicklung: Die Zahl der aktiv positiven bestätigten Fälle und Verdachtsfälle sank um sieben auf 78.

Vier neue Verdachtsfälle kamen hinzu - plus drei Nachmeldungen für den Zeitraum 23. Februar bis 2. März. Unterdessen starben laut Land zwei weitere Personen mit oder an einer Covid-19-Erkrankung.

Stabil weiter auch die Lage in den Krankenhäusern: 87 Corona-Patienten mussten dort noch behandelt werden (minus zwei), 23 davon auf Intensivstationen (plus eins).

Die meisten aktiv Positiven gab es nach wie vor im, wegen der Südafrika-Mutante besonders im Fokus stehenden, Bezirk Schwaz mit 248. Dahinter folgte der Bezirk Lienz mit 213 und der Bezirk Kufstein mit 198. In der bevölkerungsreichen Landeshauptstadt Innsbruck galten 110 Menschen als aktiv positiv. Im Bundesland wurden bis dato 594.508 Testungen durchgeführt.