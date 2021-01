Corona - Weniger Kriminalität in Tschechien wegen Pandemie-Maßnahmen

Stärkster Rückgang bei Straftaten in Prag mit minus 23,7 Prozent

Zumindest einen positiven Effekt soll die Corona-Pandemie in Tschechien gehabt haben: Die Zahl der polizeilich registrierten Straftaten ist 2020 im Vergleich zum Vorjahr um knapp 17 Prozent zurückgegangen. Ein Hauptgrund dafür seien die Krisenmaßnahmen, die zu einer geringeren Mobilität der Bevölkerung geführt hätten, teilte ein Polizeisprecher am Montag in Prag mit. Am stärksten war der Rückgang bei den Straftaten demnach in Prag mit minus 23,7 Prozent.

Landesweit ging die Anzahl sogenannter einfacher Diebstähle - wie beispielsweise Ladendiebstähle - um knapp ein Viertel zurück. Geringer fielen die Unterschiede im Jahresvergleich bei schweren Gewalttaten und Morden aus, die um rund zehn Prozent abnahmen. Dabei spiele eine Rolle, dass sich Täter und Opfer oft kennen würden oder verwandt seien, hieß es.

Die tschechische Regierung hatte sowohl in der Frühjahrs- als auch der Herbstwelle den Notstand ausgerufen und einen Lockdown verhängt. Von März bis Juni 2020 waren zudem die Grenzen zu Österreich und Deutschland geschlossen worden. Auch aktuell gelten Ausgangsbeschränkungen und weitgehende Geschäftsschließungen.