Corona - Weniger Spitalspatienten in Tirol, 210 Neuinfektionen

Zehn weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Virus

In Tirol waren mit Stand Mittwochvormittag 2.178 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. In den vergangenen 24 Stunden kamen 210 Neuinfektionen hinzu, gleichzeitig konnten 330 Menschen wieder für gesund erklärt werden. Zudem wurden zehn weitere Todesfälle in Zusammenhang verzeichnet. Die Betroffenen waren zwischen 61 und 94 Jahren alt. Sie litten zum Teil an Vorerkrankungen, teilte das Land mit.

In den Spitälern mussten um 17 Corona-Patienten weniger im Vergleich zum Vortag behandelt werden. 250 Infizierte waren stationär aufgenommen, 55 davon auf der Intensivstation - am Dienstag wurden hier 54 Covid-Erkrankte betreut.

Die meisten Infektionen verzeichnete weiterhin der Bezirk Innsbruck-Land mit 463 Infizierten, gefolgt von der Landeshauptstadt Innsbruck mit 318. Im Bezirk Lienz galten 294 Menschen als infiziert. In Tirol wurden bisher 435.890 Coronatests durchgeführt.