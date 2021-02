Corona - WHO tritt für verstärkten Fokus auf "Long Covid" ein

WHO: Gesundheitsfürsorge für Frauen mangelhaft Die weltweit häufigsten Todesursachen für Frauen von 15 bis 45 Jahren sind Aids, Probleme im Zusammenhang mit Schwangerschaften und Tuberkulose. Das geht aus einer am 9. November in Genf vorgelegten Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit dem Thema "Frauen und Gesundheit" hervor. Obwohl Frauen eine höhere Lebenserwartung als Männer haben, ist die Gesundheitsfürsorge für sie weltweit noch immer mangelhaft, schreibt die WHO.