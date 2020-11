Corona - Widerstand gegen Maßnahmen in Johnsons Tory-Partei wächst

Britischer Premier könnte bei Parlamentsabstimmung am Dienstag auf Opposition angewiesen sein

In der britischen Konservativen Partei wächst der Widerstand gegen die Corona-Politik von Premier und Parteichef Boris Johnson. Es gebe eine "große Frustration" auf den Hinterbänken der Partei über die weiteren Beschränkungen, gab Umweltminister George Eustice am Montag im "Sky News"-Interview zu. Bis zu 100 Abgeordnete könnten Vorbehalte gegenüber dem Stufensystem haben, das ab Mittwoch mit regionalen Maßnahmen den nationalen Teil-Lockdown in England ersetzen soll.

In den allermeisten Regionen des Landes darf etwa die Gastronomie weiterhin nur unter strengen Auflagen oder gar nicht öffnen, strenge Kontaktbeschränkungen bleiben ebenfalls erhalten. Bei der Abstimmung über die Maßnahmen im Parlament am Dienstag könnte der Premier daher auf die Stimmen der Opposition angewiesen sein. Die Unterstützung der stärksten Oppositionskraft, der Labour Party, gilt jedoch als sicher.

Der Teil-Lockdown im November hat die Zahl der Neuinfektionen in England zwischen 13. und 24. November um 30 Prozent gegenüber den vorherigen Wochen sinken lassen, wie aus einer aktuellen Untersuchung des Imperial College London und des Marktforschungsinstituts Ipsos Mori hervorgeht. Kritiker der Maßnahmen pochen daher auf weitere Lockerungen. Schottland, Wales und Nordirland entscheiden über ihre eigenen Corona-Maßnahmen.