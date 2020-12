Corona - Wieder Gratis-Antigentests für Besucher von Heimen

Gegen Voranmeldung in allen Bezirksstädten beim Roten Kreuz

Ab Dienstag gibt es für Angehörige von Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen in Kärnten wieder die Möglichkeit, vor einem Besuch einen Gratis-Antigentest beim Roten Kreuz zu machen. Ein negativer Coronatest ist Voraussetzung für einen Besuch. Das gab das Land am Montag in einer Aussendung bekannt.

Die Zeiten, zu denen die Teststraßen geöffnet sind, differieren in den einzelnen Städten. Besucher von Heimbewohnern können sich ab Dienstag von 7.00 bis 9.00 Uhr anmelden, da erfahren sie auch, wann "ihre" Teststraße offen ist. In den Heimen gilt wieder die Regel, dass nur ein Besucher pro Woche erlaubt ist.