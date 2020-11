Corona - Wieder Höchstwert: 9.586 Neuinfektionen in Österreich

Mehr als 3.900 Patienten im Krankenhaus, Mediziner und Pflegepersonal warnen

9.586 Corona-Neuinfektionen in Österreich - am Freitag, dem 13., ist wieder ein Höchstwert festgestellt worden. Die Zahl der Toten stieg binnen 24 Stunden um 53 auf 1.661, mehr als 3.900 Covid-19-Erkrankte wurden in Spitälern behandelt, 567 davon auf Intensivstationen. Mediziner und Pflegekräfte zeigten sich sehr besorgt, dass zehn Tage nach Inkrafttreten des Teil-Lockdowns keine Trendwende in Sicht ist. Die Regierung wird am Samstag neue Maßnahmen verkünden.

Laut den jüngsten Daten der Kalenderwoche 45, die von der Corona-Kommission für die weiterhin rundum rote Ampelschaltung herangezogen wurden, war zuletzt bei 77 Prozent der SARS-CoV-2-Fälle die Infektionsquelle unbekannt. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag im Schnitt bereits bei 527,9. Das bedeutet, dass zwischen 5. und 11. November österreichweit 527,9 Personen pro 100.000 Einwohner positiv getestet wurden. In absoluten Zahlen kamen in dieser Woche 46.993 Neuinfektionen hinzu. Zuvor lag die Sieben-Tages-Inzidenz noch bei 378,0. Zwischen 18. Oktober und 3. November hatte es 33.642 Neuinfektionen gegeben. Am Freitag stieg die Sieben-Tages-Inzidenz dann bereits auf 587. Im Schnitt gab es in der vergangenen Woche jeden Tag 7.464 neue Fälle. 76.839 Menschen waren am Freitag "aktiv infiziert" - das sind mehr als der Bezirk Mistelbach Einwohner hat. 0,86 Prozent der Bevölkerung gelten somit als bestätigte aktive Fälle.

Die meisten Neuinfektionen gab es mit 1.902 in Wien, 1.891 waren es in Oberösterreich, 1.123 in Niederösterreich und 1.006 in Kärnten (mit Nachmeldungen). Aus Vorarlberg wurden 975 und aus der Steiermark 944 neue Fälle gemeldet. 837 SARS-CoV-2-positive Personen kamen in Salzburg hinzu, im Burgenland waren es 184. 3.922 Menschen befanden sich in Spitalsbehandlung, um 111 mehr als am Donnerstag. Auf den Intensivstationen kamen innerhalb einer Woche 146 Schwererkrankte hinzu.

Immer mehr Spitäler verschieben daher nicht dringliche Eingriffe, um Kapazitäten für Covid-Patienten zu sichern. In den oberösterreichischen Krankenhäusern sei man im Krisenmodus: Nicht unbedingt notwendige Eingriffe werden schon seit einiger Zeit verschoben, die Intensivkapazitäten sollen nächste Woche noch einmal erweitert werden, erfuhr die APA bei einem Rundruf. In den steirischen Spitälern werden nur noch vereinzelt elektive Operationen durchgeführt, hieß es seitens der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft KAGes. Auch in Wien werden planbare Eingriffe bereits wieder sukzessive verschoben. Zum Teil werden die OPs in privaten Krankenanstalten durchgeführt. Kärnten weitet den bisherigen Drei-Stufen-Plan für die Bettenkapazitäten auf einen Fünf-Stufen-Plan aus, elektive OPs werden "sukzessive zurückgefahren". In Tirol müssen bereits alle Krankenhäuser geplante Operationen verschieben. Die Notfallversorgung sei sichergestellt, hieß es am Freitag aus dem Einsatzstab Gesundheit. In den niederösterreichischen Landeskliniken werden gut 60 Prozent der elektiven Eingriffe weiter durchgeführt. Im Burgenland würden insbesondere Tumor-Operationen gemacht, auch wenn diese nicht akut seien, so ein Sprecher der KRAGES (Burgenländische Krankenanstalten Ges.m.b.H.).

Im Oktober gab es bereits einen deutlichen Anstieg der Todesfälle insgesamt: In der Woche ab 19. Oktober waren es laut Statistik Austria 1.762 Personen, in der Woche danach 1.872 - um ein Viertel mehr als im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre. Angaben über die Todesursachen gibt es noch nicht. Allerdings ist auch die Zahl der mit einer Covid-Infektion Verstorbenen zuletzt stark gestiegen.

Die Regierung wird am Samstag voraussichtlich eine weitere Verschärfung der Corona-Maßnahmen verkünden. Die Corona-Kommission riet zu möglichst zeitnahen zusätzlichen Maßnahmen, um einen Zusammenbruch des Gesundheitssystems zu verhindern. Medial diskutiert wurden etwa Geschäftsschließungen ebenso wie eine Schließung körpernaher Dienstleister wie Kosmetikstudios oder weitere Kontaktbeschränkungen, vor allem aber auch mögliche Schulschließungen, alternativ verschärfte Sicherheitsmaßnahmen an den Bildungseinrichtungen. Passend dazu lagen die ersten Ergebnisse einer SARS-CoV-2-Monitoringstudie an Volksschulen, Mittelschulen und AHS-Unterstufen vor: Im Zeitraum 28. September bis 22. Oktober waren 40 von etwa 10.000 Teilnehmern positiv. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) erhofft sich einen "wesentlichen Beitrag zur Versachlichung der Diskussion".

Die Anzahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen in der EU und weiteren europäischen Ländern hat sich unterdessen innerhalb von nur dreieinhalb Wochen auf mehr als zehn Millionen verdoppelt. Bis Freitag wurden im Europäischen Wirtschaftsraum einschließlich Großbritannien insgesamt 10.124.110 Fälle gemeldet, wie aus einer täglichen Übersicht des Europäischen Zentrums für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) hervorgeht. Das sind knapp 242.000 mehr als am Vortag.

