Corona - Wieder mehr Akut-Infizierte - 2.181 - in Salzburg

Zwei Tote mehr im Vergleich zum Vortag

In Salzburg ist die Zahl der aktiv mit Covid-19 Infizierten am Sonntag wieder um 23 auf 2.181 gestiegen, nachdem sie am Vortag um 27 gesunken war. Vor allem in der Stadt Salzburg und im Pinzgau kamen Fälle dazu, berichtete das Land am Sonntag. Insgesamt wurden im Bundesland bisher 26.605 Personen - 147 mehr im Vergleich zu Samstag - positiv auf Covid-19 getestet.

167 der Erkrankten wurden in einem Krankenhaus betreut, 28 davon auf einer Intensivstation. Mit zwei weiteren Todesfällen im Pongau sind in Salzburg am Sonntag bisher 309 Todesopfer in der Pandemie zu beklagen.

Das Rote Kreuz berichtete, dass am Samstag 2.911 Personen einen kostenlosen Antigen-schnelltest in Anspruch nahmen, 76 davon waren positiv.