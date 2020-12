Corona - Wieder mehr Infizierte in Tirol, Spitalslage stabil

Drei weitere Covid-Todesfälle

In Tirol hat es wieder einen Anstieg an Corona-Infizierten gegeben: Mit Stand Mittwochmittag waren 1.732 Menschen mit dem Virus infiziert. In den vergangenen 24 Stunden kamen 278 positive Testergebnisse hinzu, gleichzeitig waren 152 weitere Personen wieder genesen. Die Lage in den Spitälern blieb weiter stabil: Dort wurden weiter 138 Corona-Patienten behandelt, 36 davon auf Intensivstationen. Unterdessen starben drei weitere Menschen mit oder an einer Covid-19-Erkrankung.

Die meisten Infizierten wies nach wie vor der Bezirk Innsbruck-Land mit 388 auf, gefolgt vom Bezirk Kufstein mit 256 und dem Bezirk Landeck mit 194. In der Landeshauptstadt Innsbruck gab es nur mehr 152 Covid-Fälle. Im Bundesland wurden bis dato 457.920 Testungen durchgeführt.