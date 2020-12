Corona - Wieder Rückgang an Infizierten in Tirol

Zahl der Spitalspatienten leicht gestiegen

In Tirol waren mit Stand Montagvormittag 1.808 Menschen mit dem Coronavirus infiziert - um 65 weniger als am Tag zuvor. Seit Sonntag kamen 147 weitere positive Testergebnisse hinzu, gleichzeitig waren aber auch 211 Personen vom Virus genesen. Indes wurden etwas mehr Spitalspatienten verzeichnet und es starb eine weitere Person mit oder an Covid-19. Dabei handelte es sich um eine 100-Jährige aus dem Bezirk Kufstein.

In Tirol Spitälern wurden 222 Patienten mit einer Corona-Infizierung behandelt, um acht mehr als am Sonntag. Davon benötigten 51 intensivmedizinische Betreuung - um drei mehr als 24 Stunden zuvor.

Die meisten Covid-Fälle wies nach wie vor der Bezirk Innsbruck-Land mit 406 auf. Dahinter folgte die Landeshauptstadt Innsbruck mit 259 und der Bezirk Imst mit 217. Im Bundesland wurden bisher 443.879 Testungen durchgeführt.