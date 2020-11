Corona - Wieder sieben Todesfälle in Kärnten

Mehr als 300 Menschen im Krankenhaus - 182 Neuinfektionen bei 522 Tests seit Sonntag - Einsatz von Antigentests startet am Dienstag

Der Landespressedienst Kärnten hat am Montag erneut sieben Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus vermeldet. Betroffen waren durchwegs ältere Menschen, der jüngste Tote war 71 Jahre alt. Damit starben in Kärnten bisher 85 Menschen an oder mit Covid-19. 182 Neuinfektionen wurden in 522 ausgewerteten Tests seit Sonntag entdeckt, das entspricht einer Positivrate von 35 Prozent. Die Zahl der Patienten, die eine Spitalsbehandlung brauchten, stieg weiter.

Am Montag lagen 318 Covid-Patienten in einem Kärntner Spital. 25 von ihnen brauchten eine Intensivbetreuung. Laut Berechnungen der AGES wird rund um den 25. November ein Höchststand von maximal 37 Intensivpatienten erwartet. Kärnten lag zuletzt bei der Reproduktionszahl über dem Österreich-Schnitt. Am Vergleichsstichtag 12. November lag der Wert für Österreich bei 1,19, für Kärnten bei 1,53. Der Wert sagt aus, wie viele andere Menschen ein Infizierter ansteckt.

Es gab am Montag weitere Gespräche zur Ausdehnung der Kapazitäten im Normal- wie Intensivbereich der Krankenhäuser, aber auch des mobilen Palliativ-Diensts sowie des Visitendiensts für Corona-Patienten. Im Corona-Koordinationsgremium der Landesregierung wurde auch darüber diskutiert, wie in Wien pensionierte Ärzte und Pfleger zurück in den Dienst zu bitten, aber auch Leute aus der Pflegeausbildung vorzeitig einzusetzen, sagte Gerd Kurath vom Landespressedienst in einer Videokonferenz mit Journalisten. Im Intensivbereich sollen jetzt noch mehr elektive Eingriffe verschoben werden, um bis zu 60 Betten (statt bisher 40) für Covid-Fälle vorzuhalten. Auch im Normalbereich sollen die Kapazitäten weiter ausgebaut werden, nachdem der ursprüngliche Drei-Stufen-Plan nicht mehr ausreicht.

Mit Stand Montagfrüh waren 3.828 Kärntner als aktiv Corona-Infizierte bekannt, leicht weniger als an den beiden Vortagen. Dass man - auch angesichts der hohen Positivrate zu wenig teste, glaubt man in der Landesregierung nicht. Es werde sehr viel getestet, eine Dunkelziffer gebe es immer, sagte Kurath. Auch mit dem am Dienstag startenden Einsatz von Antigentests zusätzlich zu den PCR-Tests werde die tägliche Testkapazität in etwa gleich bleiben. Der Einsatz der Antigentests wird zuerst in Klagenfurt und Villach ausprobiert und dann auf das ganze Land ausgerollt. Man verspricht sich Entlastung für die Behörden durch die Schnelltests, die ausschließlich auf behördliche Anordnung bei Verdachtsfällen durchgeführt werden.

Weil es immer wieder vorkommt, dass Menschen zu behördlich angeordneten Tests nicht auftauchen, werde man diese in Zukunft einfach als positiv bewerten, sagte Kurath. "Die Personen werden abgesondert und kommen zehn Tage in Quarantäne." Wie oft das passiere, könne man nicht genau sagen.