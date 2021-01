Corona - Wieder steigende Zahl von Todesopfern in Italien

616 Todesopfer und 14.242 Neuinfizierte binnen 24 Stunden in Italien

Die Zahl der Corona-Todesfälle in Italien ist am Dienstag wieder gestiegen. Die Behörden meldeten 616 weitere Menschen, die in den vergangenen 24 Stunden in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind. Am Vortag waren es 448 gewesen. Damit stieg die Gesamtzahl der Toten seit Beginn der Pandemie in Italien auf 79.819.

Die Zahl der registrierten Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden ist am Dienstag von 12.532 auf 14.242 gestiegen. Dabei wurden 141.641 Tests durchgeführt. Die Zahl der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten ist in 24 Stunden von 23.603 auf 23.712 Personen angewachsen, berichtete das Gesundheitsministerium in Rom. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen sank auf 2.363, sechs weniger als am Vortag. Seit Beginn der Impfkampagne am 27. Dezember wurden über 731.539 Personen geimpft.

Unterdessen trafen 47.000 Impfdosen des US-Pharmakonzerns Moderna am Dienstag in Italien ein. Erwartet wird auch eine dritte Tranche mit 470.000 Impfdosen des Pharmakonzerns Biontech/Pfizer. Die Regierung in Rom will in den kommenden Tagen mit einer zweiten Phase der Impfkampagne starten. Nach dem Gesundheitspersonal, den Mitarbeitern und Patienten von Seniorenheimen will man mit der Impfung von Senioren im Alter von über 80 Jahren beginnen. In einer dritten Phase sollen Lehrer geimpft werden.