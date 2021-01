Corona - Wien hält an zweitem Massentest fest, Aufbau gestartet

Keine Verschiebung oder gar Absage geplant - Stadthalle, Messe und Marx Halle wieder vom 8. bis 17. Jänner Anlaufstelle

Wien denkt nicht an eine Verschiebung oder gar Absage des zweiten Durchgangs der Coronavirus-Massentests. Das hat ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Dienstag bekräftigt. Die Aufbauarbeiten für das am Freitag beginnende Screening sind bereits im Gange, sagte er der APA. Getestet wird wieder an jenen drei Standorten, die auch beim ersten Anlauf gewählt wurden: In der Stadthalle, der Messe Wien und der Marx Halle.

Die neuerliche Massentestung in der Bundeshauptstadt dauert wieder zehn Tage, sie endet somit am 17. Jänner. Dass andere Bundesländer nach dem Aus für die Variante des "Freitestens" auf diese Form der Untersuchung verzichten, ändert nichts an den Plänen in Wien - auch weil hier die Vorbereitungen schon weit fortgeschritten sind. Denn Wien hat schon wie beim ersten Mal den Termin vorgezogen. Im Rest des Landes war der Start erst für den 15. Jänner geplant.

Im Prinzip ändert sich nichts am Setting des ersten Durchgangs, der wieder gemeinsam mit dem Bundesheer durchgeführt wird. Nur die Öffnungszeiten wurden verlängert. Statt um 18.00 Uhr ist nun erst um 23.00 Uhr Schluss. Dafür wird die Zahl der Teststraßen an den drei Standorten reduziert. Die Kapazität soll insgesamt gleich bleiben, sie ist wieder auf bis zu 1,5 Mio. Menschen ausgelegt.

Bei der ersten Auflage Anfang Dezember wurde diese aber weit nicht ausgeschöpft. Nur rund 235.000 Personen oder 13,5 Prozent der testberechtigten Wienerinnen und Wiener (Bevölkerung ab sechs Jahren, Anm.) nahmen teil. Jene, die nun teilnehmen möchten, müssen sich über die Plattform des Bundes https://oesterreich-testet.at, anmelden. Darüber hinaus können Termine ab sofort auch telefonisch unter 0800/220 330 gebucht werden. Zahlen, wie viele Menschen sich bisher angemeldet haben - die Plattform ist seit Montag online - gibt es laut Hacker-Büro noch nicht.

Unverändert vom Massen-Prozedere bleiben in Wien auch die drei permanenten Teststationen in Betrieb. Diese befinden sich im Austria Center, beim Stadion sowie auf der Donauinsel. Ob es künftig weitere Standorte geben wird, hänge vom Bedarf und der künftigen Teststrategie ab, wird betont.