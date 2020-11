Corona - Wien meldete 366 Neuinfektionen und fünf Todesfälle

Insgesamt 59.429 positive Testungen bestätigt

In Wien ist am Montag ein Zuwachs von 366 Coronavirusfällen verzeichnet worden. Der Wert ist vergleichsweise niedrig, am Wochenende werden jedoch meist weniger Tests eingemeldet. Insgesamt sind mit heutigem Stand 59.429 positive Testungen in der Bundeshauptstadt bestätigt.

Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle betrug laut Aussendung 617. Bei den neuen Todesfällen handelt sich um vier Männer im Alter von 73, 74, 76 und 89 Jahren sowie eine Frau im Alter von 86 Jahren. Die Zahl der aktuell infizierten Personen beträgt 10.605. 48.207 Menschen sind wieder gesundet.