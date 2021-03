Corona - Wien meldete 814 Neuinfektionen binnen 24 Stunden

217 Nachmeldungen in der Statistik enthalten - Technische Probleme in Labor führte zu verspäteter Aufnahme in die Datenbank

In Wien bleibt die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen hoch: Laut Landessanitätsdirektion Wien und medizinischem Krisenstab sind binnen 24 Stunden 814 positive Testungen in die Statistik aufgenommen worden. Allerdings sind darin 217 Nachmeldungen enthalten. 200 davon haben sich aufgrund technischer Probleme eines Labors ergeben, hieß es am Freitag.

Insgesamt sind in Wien seit Beginn der Pandemie 95.066 positive Testungen bestätigt worden. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 1.715 - zwei mehr als noch am Donnerstag. 88.105 Personen sind wieder genesen. Aktuell laborieren 5.246 Menschen in Wien an der Krankheit.

Gestern wurden in Wien insgesamt 54.608 Corona-Tests registriert. Insgesamt beträgt die Zahl der Testungen somit 3.421.978.