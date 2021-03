Corona - Wien meldete 814 Neuinfektionen binnen 24 Stunden

217 Nachmeldungen in der Statistik enthalten - Technische Probleme in Labor führte zu verspäteter Aufnahme in die Datenbank - Zwei Drittel der Intensivbetten belegt

--------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA0200 vom 05.03.2021 muss der erste Satz im vierten Absatz richtig heißen: "Zwei Drittel der Intensivbetten in Wien, die Corona-Patienten gewidmet sind, sind belegt." (nicht: "Zwei Drittel der Intensivbetten in Wien ...."). ---------------------------------------------------------------------

In Wien bleibt die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen hoch: Laut Landessanitätsdirektion Wien und medizinischem Krisenstab sind binnen 24 Stunden 814 positive Testungen in die Statistik aufgenommen worden. Allerdings sind darin 217 Nachmeldungen enthalten. 200 davon haben sich aufgrund technischer Probleme eines Labors ergeben, hieß es am Freitag.

Insgesamt sind in Wien seit Beginn der Pandemie 95.066 positive Testungen bestätigt worden. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 1.715 - zwei mehr als noch am Donnerstag. 88.105 Personen sind wieder genesen. Aktuell laborieren 5.246 Menschen in Wien an der Krankheit.

Gestern wurden in Wien insgesamt 54.608 Corona-Tests registriert. Insgesamt beträgt die Zahl der Testungen somit 3.421.978.

Zwei Drittel der Intensivbetten in Wien, die Corona-Patienten gewidmet sind, sind belegt. Derzeit werden etwas weniger als 100 Menschen wegen Covid-19 in der Bundeshauptstadt intensivmedizinisch behandelt, sagte der Sprecher des Gesundheitsverbunds, Markus Pederiva, im APA-Gespräch. Weitere 50 Betten werden derzeit vor SARS-CoV-2 nicht gebraucht.

Insgesamt stehen acht Krankenhäusern der Stadt 550 Covid-Betten bereit: 400 auf Normalstationen, 150 auf Intensivstationen. Derzeit sind rund 350 Betten belegt. "Wir sind gut im Versorgungsplan", sagte Pederiva. Am absoluten Höhepunkt im November 2020 waren über 600 Patienten gleichzeitig im Spital. Sollten Kapazitäten in Spitälern des Gesundheitsverbundes erschöpft sein, könnte man auch auf jene von fünf Privat- und Ordensspitäler aufstocken.

Der Versorgungsplan wurde basierend auf den Erfahrungen der Pandemie im Frühjahr 2020 sowie auf den Trend der Neuinfektionen erstellt. Täglich würde die Auslastung in den Wiener Spitälern mittels Monitoring beobachtet. Damit stehe fest, "wann man wieviele Betten für Covid-Patienten braucht", so Pederiva.

Was allerdings seit dem Auftreten der vor allem verbreiteten britischen Mutation B.1.1.7. den Intensivmedizinern auffällt, ist, dass schwer erkrankte Patienten schneller auf der Intensivstation landen, wenn sich der Zustand verschlechtere, berichtete der Sprecher des Gesundheitsverbundes.