Corona - Wien mit 35 Todesfällen - Teils durch Nachmeldungen

Krisenstab: Beinhaltet auch Sterbefälle der Weihnachtstage - 299 Neuinfektionen

In Wien ist die Zahl der im Zusammenhang mit dem Coronavirus stehenden Todesfälle von Montag auf Dienstag um 35 auf 1.075 gestiegen. Diese vergleichsweise hohe Zahl erklärte der medizinische Krisenstab der Stadt mit Nachmeldungen. "Die Zahl der Verstorbenen beinhaltet heute auch Sterbefälle der Weihnachtstage, die aufgrund der Feiertage verspätet gemeldet wurden", hieß es dazu in einer Aussendung.

Die Tagesanstieg bei den Neuinfektionen betrug 299, womit in der Bundeshauptstadt seit Ausbruch der Pandemie inzwischen 72.187 bestätigte Fälle verzeichnet wurden. 66.928 Menschen sind wieder genesen. Derzeit zählt Wien 4.184 aktiv Infizierte. Am gestrigen Montag wurden 8.864 Corona-Tests durchgeführt, womit in Summe bisher 1.129.138 Virus-Checks vorgenommen wurden.