Corona - Wien mit 485 Neuinfektionen und zwölf Todesfällen

In vergangenen 24 Stunden - Am Wochenende stets niedrigere Zahlen

In Wien sind in den vergangenen 24 Stunden - wohl wochenendbedingt - weniger Coronavirus-Neuinfektionen als an den vorangegangenen Tagen registriert worden: Laut den statistischen Daten des medizinischen Krisenstabes vom Sonntag wurden 485 positive Testresultate eingemeldet, wie aus einer Aussendung hervorgeht. An Wochenenden sind die Zahlen stets niedriger, da Labore weniger Testergebnisse einmelden.

Bisher wurden in Wien insgesamt 54.315 Coronavirus-Infektionen dokumentiert. Überdies sind in den vergangenen 24 Stunden zwölf Menschen mit oder an den Folgen der Coronavirus-Infektion gestorben. Es handelt sich um fünf Frauen und sieben Männer, im Alter zwischen 70 und 93 Jahren. Damit sind in der Bundeshauptstadt bisher 537 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen.

Aktiv an der Erkrankung laborieren im Moment 15.659 Menschen. Wieder gesund sind 38.119 Personen. Am gestrigen Samstag wurden 4.854 Tests vorgenommen: Insgesamt wurden in Wien seit Beginn der Pandemie 775.080 Tests durchgeführt.