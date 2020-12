Corona - Wien mit 553 Neuinfektionen und sieben Todesfälle

In den vergangenen 24 Stunden

In Wien sind am Mittwoch 553 Coronavirus-Neuinfektionen gemeldet worden. Das geht aus den veröffentlichten Daten des medizinischen Krisenstabes der Stadt hervor. Weiters gab es in den vergangenen 24 Stunden sieben Todesfälle zu beklagen.

Bisher wurden in Wien insgesamt 60.647 Coronavirus-Infektionen und 630 Todesfälle aufgrund von bzw. an den Folgen von Covid-19 dokumentiert. Zuletzt verstarben vier Frauen und drei Männer im Alter zwischen 74 und 94 Jahren.

Aktiv von der Erkrankung betroffen sind im Moment 9.895 Menschen. Wieder gesund sind 50.122 Personen. Am gestrigen Dienstag wurden 8.558 Tests vorgenommen. Insgesamt wurden in Wien seit Beginn der Pandemie 845.786 Tests durchgeführt.