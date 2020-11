Corona - Wien mit 924 Neuinfektionen und zwölf Todesfällen

In vergangenen 24 Stunden

Knapp unter der 1.000er-Marke ist die Zahl der täglichen Coronavirus-Neuinfektionen am Samstag in Wien geblieben: Konkret wurden 924 positive Testresultate eingemeldet, teilte der medizinische Krisenstab der Stadt in einer Aussendung mit. Überdies sind zwölf Menschen mit oder an den Folgen der Coronavirus-Infektion gestorben.

Es handelt sich um neun Frauen und drei Männer. Die jüngsten Verstorbenen waren 64 Jahre alt, die älteste Person 99 Jahre. Damit sind in der Bundeshauptstadt nun 525 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen.

Bisher wurden in Wien insgesamt 53.830 Coronavirus-Infektionen registriert. Aktiv an der Erkrankung laborieren im Moment 15.708 Menschen. Wieder gesund sind 37.597 Personen. Am gestrigen Freitag wurden 8.093 Tests vorgenommen: Insgesamt wurden in Wien seit Beginn der Pandemie 770.226 Tests durchgeführt.